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Царьград

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Екатеринбургский суд приговорил бизнесменов за хищение земли на 430 млн

Екатеринбургский суд приговорил бизнесменов за хищение земли на 430 млн

В Екатеринбурге двух бизнесменов, Вадима Лукача и Олега Молотилова, приговорили к 8 и 8,5 годам лишения свободы за мошенничество с земельными участками общей стоимостью 430 млн руб.

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