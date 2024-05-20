В Ноябрьск в 2025 году съедутся лучшие спортсмены страны

На Ямале в год юбилеев проведут более 15 всероссийских соревнований. 4 из них в Ноябрьске. В нашем городе в 2025 году пройдёт этап Кубка России по шахматам, чемпионат и первенство страны по муайтай, всероссийские соревнования по пулевой стрельбе и российский турнир по спортивным танцам «Кубок Арктики».