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В Ноябрьск в 2025 году съедутся лучшие спортсмены страны

В Ноябрьск в 2025 году съедутся лучшие спортсмены страны

На Ямале в год юбилеев проведут более 15 всероссийских соревнований. 4 из них в Ноябрьске. В нашем городе в 2025 году пройдёт этап Кубка России по шахматам, чемпионат и первенство страны по муайтай, всероссийские соревнования по пулевой стрельбе и российский турнир по спортивным танцам «Кубок Арктики».

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