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Безработица не выше 2% сохраняется в 54 регионах России

Безработица не выше 2% сохраняется в 54 регионах России

Уровень безработицы на отметке 2% и ниже по итогам мая–июля 2026 года зафиксирован в 54 регионах России, а средний показатель по стране составил 2,2%.

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