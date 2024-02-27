Власти отдадут инвестору участок на Малоэтажной за возведение долгостроя на Июльских днях

В Нижнем Новгороде нашли застройщика, который доведёт строительство дома на Июльских Днях до конца.Найден инвестор, который достроит брошеный дом на Июльских днях - это компания "Терминал Строительные Комплектации".
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