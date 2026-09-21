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Происшествия

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Главе ведомства представят доклад о расследовании обстоятельств нарушения жилищных прав семьи из Пермского края

Главе ведомства представят доклад о расследовании обстоятельств нарушения жилищных прав семьи из Пермского края

В одной из социальных сетей размещена публикация, согласно которой семья с несовершеннолетними детьми вынуждена проживать в аварийном многоквартирном доме без отопления, так как уполномоченные органы не предоставляют жилье надлежащего качества, выражая несогласие с ранее проведенной оценкой.

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