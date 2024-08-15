ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за нового штамма «обезьяньей оспы»

БРАЗЗАВИЛЬ (ИА Реалист). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию международного значения и наивысший уровень тревоги в связи с появлением в Африке нового варианта вирусного заболевания mpox, который распространяется с пугающей скоростью.