Лукашенко задумал неладное: новый поворот в отношениях Белоруссии и Китая тревожит Запад

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Китай с рабочим визитом. В Пекине состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, где обсуждались вопросы расширения стратегического партнерства двух стран.
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