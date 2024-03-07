Фицо: Чехия поставила под угрозу отношения со Словакией из-за Украины

Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency Чешское руководство своим решением об отмене межправительственных консультации со Словакией поставило под угрозу глубокие отношения между двумя государствами.
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