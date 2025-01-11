Виталий Попов покинул пост директора РИАМЗ

По словам Попова, имя нового руководителя учреждения культуры станет известно уже в понедельник.Виталий Попов по собственному желанию уволился с поста директора Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.
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