Медвежий угол

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В СССР делали своё, сами и для людей. Неожиданные мысли от просмотра «Кавказской пленницы»

В СССР делали своё, сами и для людей. Неожиданные мысли от просмотра «Кавказской пленницы»

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Мы совсем мало сегодня об этом говорим. Видимо за десятки лет свыклись с тем, что всё, чем мы пользуемся в быту, от ножниц и фена, до дрели и телевизора, сделано за рубежами Отечества или из импортных комплектующих.

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