В СССР делали своё, сами и для людей. Неожиданные мысли от просмотра «Кавказской пленницы»

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Мы совсем мало сегодня об этом говорим. Видимо за десятки лет свыклись с тем, что всё, чем мы пользуемся в быту, от ножниц и фена, до дрели и телевизора, сделано за рубежами Отечества или из импортных комплектующих.