❗️⚡️Приблизительный анализ сегодняшнего ночного ракетного удара по Украине: Запущены 10 баллистических ракет «Искандер-М», перехвачено 0.
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❗️⚡️Приблизительный анализ сегодняшнего ночного ракетного удара по Украине: Запущены 10 баллистических ракет «Искандер-М», перехвачено 0.