Арктика в гегемонистских планах США

Соединенные Штаты, реализуя свою Арктическую доктрину-2024, стремятся установить безраздельный контроль над природными ресурсами арктического региона, лишить Россию национального Севморпути, придав ему международный статус.
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