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Двукратный победитель ЮЧМ Кердилес погиб, попав в аварию на мотоцикле. 36-му номеру драфта НХЛ-2012 было 29 лет

Бывшему форварду системы «Анахайма» было 29 лет.  «Мы убиты горем, узнав новости о Нике Кердилесе, который погиб сегодня утром в аварии на мотоцикле.

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