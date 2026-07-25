Как я превратила продажу одежды в удовольствие: пошаговый алгоритм от фото до сделки

Помню времена, когда каждое новое объявление о продаже одежды вызывало у меня внутренний ступор. Казалось, что это бесконечно сложный процесс: бесконечные примерки, недовольные покупатели, возвраты и потеря времени.
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