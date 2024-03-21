В Академии военных наук рассказали о создании Западом буферной зоны вокруг Киева

Страны Запада намерены организовать из высокоманевренных сил НАТО буферную зону вокруг Киева, чтобы освободившиеся ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) направить в зону боевых действий, пишут 21 марта в журнале «Национальная оборона» член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго.