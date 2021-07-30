В Госдуме прокомментировали идею запретить посещение ночных баров до 21 года

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение члена Общественной палаты Султана Хамзаева запретить в России посещение ночных баров и ресторанов лицам моложе 21 года.