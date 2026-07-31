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VC Money Floods Into U.S. Nuclear Startups as AI Power Demand Explodes

Venture capitalists are taking a major interest in nuclear energy start ups. Funding is surging for both nuclear fusion and fission firms as the technology becomes an increasingly essential part of a feasible pathway toward sustainable energy security in the face of the artificial intelligence boom.

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