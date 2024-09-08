Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Короче колокольчики опять очконули и попытались спустить все на тормозах но не вышло и поэтому очень долго бежали из ...Бастрыкин потребо...
  • Boris Max
    А Плющенко не желает рассчитаться с государством... Он пол жизни занимался за счёт него в её спортивных сооружениях и...Рудковская обрати...
  • Александр Юткин
    Ну вот и повод.Подпольщик Лебеде...

Эксперт Моженков: если управление построено правильно, компании растут на 40-70%

Эксперт Моженков: если управление построено правильно, компании растут на 40-70%

Почему ручное управление — это приговор компании, а проценты с продаж — пережиток прошлого, "Газете.Ru" рассказал Владимир Моженков, эксперт в области результативного менеджмента, бизнес-практик и лучший менеджер AUDI в Европе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх