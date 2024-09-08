Эксперт Моженков: если управление построено правильно, компании растут на 40-70%

Почему ручное управление — это приговор компании, а проценты с продаж — пережиток прошлого, "Газете.Ru" рассказал Владимир Моженков, эксперт в области результативного менеджмента, бизнес-практик и лучший менеджер AUDI в Европе.
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