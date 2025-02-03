«Да ему же лет 12»: очевидцы под Анапой сняли видео с ребенком за рулем грузовика

«Да ему же лет 12»: очевидцы под Анапой сняли видео с ребенком за рулем грузовикаВ Интернете полиция обнаружила видеоролик, где зафиксировано, как ребенок управляет грузовым автомобилем под Анапой.
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