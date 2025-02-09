Правительство ДР Конго призвало к возобновлению процессов в Луанде и Найроби

Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) в воскресенье приветствовало решение саммита глав государств Восточноафриканского сообщества (ВАС) и Сообщества развития стран юга Африки (САДК), в котором говорилось о необходимости возобновления процессов в Луанде и Найроби для скорейшего прекращения кризиса на востоке страны.