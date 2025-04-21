Юпитер со спутниками, 16 апреля 2025 года, 19:50

Продолжаю тестировать свою новую астрономическую камеру. Вечером 16 апреля мне удалось сфотографировать Юпитер — атмосфера планеты была достаточно стабильной, и четыре крупнейших спутника были видны, причем один из них отбрасывал тень на диск Юпитера.
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