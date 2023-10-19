Chery Luxeed S7: шпионское фото интерьера

На шпионской фотографии интерьера среднеразмерного электрического седана Luxeed S7 производства Huawei и Chery видно место в передней пассажирской зоне, где может разместиться 40-дюймовый экран с подвижным световым полем, обеспечивающий формат 21:9.
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