Chery Luxeed S7: шпионское фото интерьера

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На шпионской фотографии интерьера среднеразмерного электрического седана Luxeed S7 производства Huawei и Chery видно место в передней пассажирской зоне, где может разместиться 40-дюймовый экран с подвижным световым полем, обеспечивающий формат 21:9.