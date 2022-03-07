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В ближайшие четыре года Canon планирует выпустить 32 объектива с байонетом RF

В ближайшие четыре года Canon планирует выпустить 32 объектива с байонетом RF

Компания Canon опубликовала презентационные материалы, подготовленные для конференции по корпоративной стратегии.

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