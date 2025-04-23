Sky News: главы МИД Франции и Германии отложили поездку в Лондон

Главы МИД Франции и Германии отложили поездку в Лондон для проведения переговоров по Украине на фоне отмены визита в Великобританию госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, передает телеканал Sky News.
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