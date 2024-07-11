Писториус: США разместят в Германии дальнобойные системы на ротационной основе

Соединенные Штаты разместят в Германии дальнобойные ударные системы на ротационной основе. Соответствующее заявление сделал руководитель немецкого министерства обороны Борис Писториус, информирует РИА Новости.
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