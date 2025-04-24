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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мацуев о «Спартаке»: «Наш бич – выиграть у «Зенита», но проиграть «Рубину» или махачкалинскому «Динамо». Если потеряем шансы на чемпионство, буду болеть за «Краснодар» – они заслужили»

За 5 туров до окончания сезона красно-белые идут на 3-м месте в таблице, набрав 50 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 баллов.

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