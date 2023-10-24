Politiki.net Востоковед Сатановский - "Ни о чем не жалею и ничего не боюсь". "Карма", о которой вспомнил политолог Сатановский, оскорбивший в прямом эфире Марию Захарову, продолжает мстить словоохотливому востоковеду.
Сатановский типа извинился — узнав о грядущей проверке
Комментарии
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Марина Петрова
Это не извинение, это ехидство.
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3 д.
Александр Семенов
Ну люди разные, и у них разный порог гордости и самокритики. Кто-то встанет на колени прося извинений, кто-то скуля будет посыпать голову пеплом, а есть и такие кому "ссы в глаза всё Божья роса", есть и те, кто переступив через себя, прошепчет лишь - "был не прав". Сатановский в своей гордости осилил то, что смог. Ну давайте его теперь расстреляем за это? В конце концов, он оскорбил не Марину, а Марию и в этом вопросе ваше мнение - дело десятое. Лишь только исключительно Марии Захаровой решать - достаточно ли этих извинений для неё или нет. И не надо играть здесь роль, обиженной за весь МИД.😂
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3 д.
Elena Dmitrieva
Мне было интересно слушать его выступления. Умный дядька и всегда топил за нашу страну. Может, пьяный понес пургу. Я эту передачу не видела, и не жалею
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3 д.
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