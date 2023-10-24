Сатановский типа извинился — узнав о грядущей проверке

Александр Семенов

Ну люди разные, и у них разный порог гордости и самокритики. Кто-то встанет на колени прося извинений, кто-то скуля будет посыпать голову пеплом, а есть и такие кому "ссы в глаза всё Божья роса", есть и те, кто переступив через себя, прошепчет лишь - "был не прав". Сатановский в своей гордости осилил то, что смог. Ну давайте его теперь расстреляем за это? В конце концов, он оскорбил не Марину, а Марию и в этом вопросе ваше мнение - дело десятое. Лишь только исключительно Марии Захаровой решать - достаточно ли этих извинений для неё или нет. И не надо играть здесь роль, обиженной за весь МИД.😂