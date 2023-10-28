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«Триумф мужества»: бесстрашному Владимиру Соловьёву присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики! Подвиг

«Триумф мужества»: бесстрашному Владимиру Соловьёву присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики! Подвиг

Сегодня настали счастливые времена по выявлению и награждению очень скромных героев, которые сами для себя ничего не попросят.

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Комментарии
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С
Станислава
Анфиска, не захлебнись своим ядом, не лопни от зависти. Лучше сдуйся от собственной ничтожности, не состоятельности и низости.
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32 мин.
Сергей Федотов
Извиняюсь уточнить, а кому завидовать-то?  Вот этой истеричке Соловьёву, что ли, который не имеет ни чести ни совести. Который кривляется в своём шоу так, что тошнит от него по-настоящему. И в чём именно завидовать? В том, что этот недоеврей-недорусский принимает награды, которых не заслужил? Так это позор натуральный. Ааааа, вы наверное по себе людей судите, у вас, наверное зависть привычное чувство. Это понять можно, что ж. Имеете право😉
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14 мин.
С
Станислава
Серёжа, запомните вы грязь под ногами Соловьёва, запомните грязь.
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12 мин.

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