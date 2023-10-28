«Триумф мужества»: бесстрашному Владимиру Соловьёву присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики! Подвиг

Сергей Федотов

Извиняюсь уточнить, а кому завидовать-то? Вот этой истеричке Соловьёву, что ли, который не имеет ни чести ни совести. Который кривляется в своём шоу так, что тошнит от него по-настоящему. И в чём именно завидовать? В том, что этот недоеврей-недорусский принимает награды, которых не заслужил? Так это позор натуральный. Ааааа, вы наверное по себе людей судите, у вас, наверное зависть привычное чувство. Это понять можно, что ж. Имеете право😉