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Экс-директора ДВО РАН Щербатюка осудили условно за мошенничество

Экс-директора ДВО РАН Щербатюка осудили условно за мошенничество

Во Владивостоке 30 октября суд приговорил бывшего директора Института проблем морских технологий ДВО РАН Александра Щербатюка к условному сроку заключения по делу о злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного аппарата.

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