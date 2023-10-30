Экс-директора ДВО РАН Щербатюка осудили условно за мошенничество

Во Владивостоке 30 октября суд приговорил бывшего директора Института проблем морских технологий ДВО РАН Александра Щербатюка к условному сроку заключения по делу о злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного аппарата.
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