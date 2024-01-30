Пискарёв: спецслужбы Запада собирают персональные данные россиян перед выборами

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что спецслужбы Запада с использованием ресурсов нежелательных в России организаций, иноагентов и релокантов незаконно собирают персональные данные граждан перед выборами.
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