Пискарёв: спецслужбы Запада собирают персональные данные россиян перед выборами

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что спецслужбы Запада с использованием ресурсов нежелательных в России организаций, иноагентов и релокантов незаконно собирают персональные данные граждан перед выборами.