Девушка выжила после падения с 13-го этажа в Новосибирске: видео инцидента.

Девушка в возрасте 22 лет упала из окна 13-го этажа в Новосибирске, но каким-то чудом осталась жива. Согласно сообщениям, она приземлилась на газон, сломав легкие, но сумела встать самостоятельно и отправиться в больницу на скорой помощи.