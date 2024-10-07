Политика как он...
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«Скоро приедет», — Пресняков заявил о возвращении сына Никиты в Россию на фоне слухов о его разводе

«Скоро приедет», — Пресняков заявил о возвращении сына Никиты в Россию на фоне слухов о его разводе

Не секрет, что внук Аллы Пугачевой не стал сидеть дома в тот жизненный период, когда практические все его огромное семейство разъехалось и отправился покорять горизонты, уехав в Америку вместе с женой Аленой Красновой.

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