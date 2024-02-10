Борис Надеждин заявил, что встреча с Даванковым пока не планируется

Политик Борис Надеждин заявил, что он может рассмотреть возможность сотрудничества с кандидатом на пост президента РФ от «Новых людей» Владиславом Даванковым, хотя конкретная встреча пока не запланирована.
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