"Мужчины опять решают, что делать женщинам со своим телом". Ксения Собчак высказалась об инициативах по запрету абортов в частных клиниках

Ксения Собчак прокомментировала инициативы по запрету абортов в частных клиниках: директор организации "Союз отцов" Александр Заремба заявил, что они поддерживают инициативу позволить делать аборты только в государственных клиниках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии