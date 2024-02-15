Вакцина от рака и замена импортных лекарств: Главные заявления Путина о русской медицине

Президент России принял участие в пленарном заседании Форума "Технологии будущего".В ходе пленарного заседания Форума "Технологии будущего" русский лидер Владимир Путин сделал ряд важных заявлений относительно русской медицины.
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