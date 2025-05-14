Макрон: законных рамок для изъятия замороженных активов России у Запада нет

Президент Франции в прямом эфире французского телевидения ответил на вопросы граждан.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на законных оснований и средств для изъятия замороженных активов России у Запада на сегодня нет.
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