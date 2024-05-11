После смерти туристы чучела и становятся автотуристами Это вторая серия, первая была про придурков: Виды придурков в природе и чем они отличаются от туристов Автомобильное путешествие – самостоятельный вид путешествий.
Автотуризм, как вид сексуального отклонения
Комментарии
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S
Sobering
Автору осталось обхамить все виды активного туризма. А их ой как полно. Лучше бы автор поменял домашний диван с ящиком на гостиничные или санаторные или на съёмноквартирные. Пора ему уже.
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8 час.
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