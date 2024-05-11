enciclopediya-g...
ГлавнаяБлогСвежие новости о ...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

enciclopediya-geografa

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    "Святое дело" Альпийское нищенство"!Египетский кошмар...
  • Eduard
    "Чай 5 долларов,кусрчек хлеба 10 долларов,но дышать это бесплатно!"Египетский кошмар...
  • Sobering
    Автору осталось обхамить все виды активного туризма. А их ой как полно. Лучше бы автор поменял домашний диван с ящико...Автотуризм, как в...

Автотуризм, как вид сексуального отклонения

Автотуризм, как вид сексуального отклонения

﻿﻿После смерти туристы чучела и становятся автотуристами Это вторая серия, первая была про придурков: Виды придурков в природе и чем они отличаются от туристов Автомобильное путешествие – самостоятельный вид путешествий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S
Sobering
Автору осталось обхамить все виды активного туризма. А их ой как полно. Лучше бы автор поменял домашний диван с ящиком на гостиничные или санаторные или на съёмноквартирные. Пора ему уже.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх