Идет третий год, как иноагенты, нетвойнисты, пацифисты, и другие -исты покинули наше Отечество и разбежались кто куда, где это «куда» сжато преимущественно до трех мест дислокаций - либо Израиль, либо Америка, либо Прибалтика.
Двойные стандарты «звезд» шоубизнеса: сочувствуют Израилю, но игнорируют Россию
Комментарии
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Влад Владимиров
Ну, надо же они там стали что то требовать... Мозги стекли в унитаз, а гонор, видимо, у них еще остался... Видать совсем у них там "стало тяжко" с репами... Коль разум до их куцых остатков мозга так и не достучался...😁
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15 час.
Валентина Бунина
Лучше их не вспоминать: много чести. Как говорится, "Баба с возу - кобыле легче".
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15 час.
LD
Leon Dan
Двойные стандарты у всех есть. И в России тоже их полно. Вопрос в том, если выгоден стандарт - его не замечают. Если не выгоден, его публикуют.
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13 час.
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