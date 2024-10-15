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Двойные стандарты «звезд» шоубизнеса: сочувствуют Израилю, но игнорируют Россию

Двойные стандарты «звезд» шоубизнеса: сочувствуют Израилю, но игнорируют Россию

  Идет третий год, как иноагенты, нетвойнисты, пацифисты, и другие -исты покинули наше Отечество и разбежались кто куда, где это «куда» сжато преимущественно до трех мест дислокаций - либо Израиль, либо Америка, либо Прибалтика.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Ну, надо же они там стали что то требовать... Мозги стекли в унитаз, а гонор, видимо, у них еще остался... Видать совсем у них там &quot;стало тяжко&quot; с  репами... Коль разум до их куцых остатков мозга так и не достучался...😁
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15 час.
Валентина Бунина
Лучше их не вспоминать: много чести. Как говорится, &quot;Баба с возу - кобыле легче&quot;.
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15 час.
LD
Leon Dan
Двойные стандарты у всех есть. И в России тоже их полно. Вопрос в том, если выгоден стандарт - его не замечают. Если не выгоден, его публикуют.
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13 час.

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