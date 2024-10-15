Двойные стандарты «звезд» шоубизнеса: сочувствуют Израилю, но игнорируют Россию

Влад Владимиров

Ну, надо же они там стали что то требовать... Мозги стекли в унитаз, а гонор, видимо, у них еще остался... Видать совсем у них там "стало тяжко" с репами... Коль разум до их куцых остатков мозга так и не достучался...😁