Татарстан дзюдочысы Нияз Билалов Венгриядә узган «Зур Шлем» турнирында бронза алды

«Зур шлем»ның ун медале иясе, Дзюдо буенча Россиянең спорт мастеры Нияз Билалов Венгриядә узган «Зур шлем» турнирында 100 килога кадәр авырлык категориясендә бронза медаль яулады.
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