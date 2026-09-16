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Пятый канал

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Ловкость рук: как обрезать крыжовник в сентябре для крупных ягод

Ловкость рук: как обрезать крыжовник в сентябре для крупных ягод

Осенняя обрезка крыжовника — залог богатого урожая в следующем сезоне. Об этом в беседе с URA.RU рассказала садовод-блогер Светлана Самойлова.

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