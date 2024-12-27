Заноза
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Заноза

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Конец эпохи американского превосходства в воздухе заметила газета The Economist

Конец эпохи американского превосходства в воздухе заметила газета The Economist

Потрясающие вещи стали происходить: британская пресса внезапно взялась писать о «лучшем в мире» истребителе пятого поколение F-35 всё то же самое, что мы в России говорили о нём последние лет семь или восемь! То ли нет больше возможности скрывать тотальный провал этого проекта, то ли почуяли смену ветров в Вашингтоне и уже готовятся пинать вчерашних любимчиков и фаворитов лишь потому, что пришёл новый царь, и его метла по-новому метёт… Однако – факт остаётся фактом: разгромные статьи об F-35 не только в американской, но и в целом западной прессе пошли просто косяком! И очередной удар в спину недавнему фавориту нанесло солидное британское издание The Economist.

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Комментарии
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Алексей Горшков
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8 час.
Александр
Так сейчас новейшие средства и применяются.Только их эффективность не превышает 10%
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7 час.
A
Alex
Про эффективность - ссылку, пожалуйста. Или это вы сами выстрадали?
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2 час.

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