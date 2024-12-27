Конец эпохи американского превосходства в воздухе заметила газета The Economist

Потрясающие вещи стали происходить: британская пресса внезапно взялась писать о «лучшем в мире» истребителе пятого поколение F-35 всё то же самое, что мы в России говорили о нём последние лет семь или восемь! То ли нет больше возможности скрывать тотальный провал этого проекта, то ли почуяли смену ветров в Вашингтоне и уже готовятся пинать вчерашних любимчиков и фаворитов лишь потому, что пришёл новый царь, и его метла по-новому метёт… Однако – факт остаётся фактом: разгромные статьи об F-35 не только в американской, но и в целом западной прессе пошли просто косяком! И очередной удар в спину недавнему фавориту нанесло солидное британское издание The Economist.