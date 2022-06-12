Потихоньку ползу :) -6,5кг из 26

На текущий момент вес 88,5, хвастаться особо нечем за последнее время - резко, буквально за первые пару недель, слетело 5 кило, а потом туда-сюда, буду честной - не так красиво всё, как было в планах :) слишком много навалилось событий и проблем, что стало не до состояния своей жопы, но стараюсь хотя бы делать две вещи: шевелиться каждый день хотя бы на уровне 10к шагов (сейчас страйк 34 дня, мечтаю о 100) и не жрать в ночи)) Но по итогу за всё время с того момента, что я тут написала поныть о своей жырной 95-киллограммовой жопе, а это было около полутора месяцев назад, я таки скинула 6,5 кг, пусть через жопу, но прогресс какой-никакой есть.