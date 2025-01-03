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Кухня и дом

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Делимся рецептом, после которого вы полюбите тыкву, имбирь, лайм, мяту… в общем, все, что в сочетании рождает удивительный вкус этого супа.

Делимся рецептом, после которого вы полюбите тыкву, имбирь, лайм, мяту… в общем, все, что в сочетании рождает удивительный вкус этого супа.

﻿Овощные супы справедливо неправомерны для желудочно-кишечного пути, поскольку это способствует улучшению пищеварения и сокращению количества потребляемых калорий за счет насыщения вещества, поэтому тыквенный крем-суп с добавлением имбиря и лаймового сока по рецепту Джейми Оливера — лучшее, что вы можете выбрать, если хотите укрепить внутреннюю защиту и вместе с темой наслаждайтесь вкусным блюдом.

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