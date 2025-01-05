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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ассистент тренера «Наполи» о лидерстве в Серии А: «44 очка в 19 турах – представить такое в начале сезона было невозможно. Надеемся продолжить в том же духе»

Ассистент тренера неаполитанского клуба высказался после победы над «Фиорентиной» (3:0). «Это важный знак, который говорит об упорном труде наших ребят.

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