Зеленский заявил о смене политической стратегии Украины

СТ

Сергей Туренко

Очень неприятно, когда наши СМИ называют просроченного президентом. Это прямо издевательство какое-то. Узурпатор, наркоман и террорист Украины вдруг стал ее законным президентом. Позор данному источнику и далее надеюсь россияне больше не обратятся к этому источнику информации