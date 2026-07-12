Украина намерена менять свою политическую стратегию. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале.
Зеленский заявил о смене политической стратегии Украины
Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Очень неприятно, когда наши СМИ называют просроченного президентом. Это прямо издевательство какое-то. Узурпатор, наркоман и террорист Украины вдруг стал ее законным президентом. Позор данному источнику и далее надеюсь россияне больше не обратятся к этому источнику информации
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