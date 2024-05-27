В приступе ярости сожитель убил женщину мусорным совком

Уточняется, что преступнику 34 года, а возлюбленная была старше его почти на двадцать лет. Как полагает следствие, что 34-летний житель города Керчи в ходе возникшего словесного конфликта на почве ревности металлическим совком нанес своей 51-летней сожительнице удар в область головы, а также многочисленные удары по телу руками.