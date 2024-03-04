Будут продлевать. Ряд стран ОПЕК+ сохранит ограничения в поставках нефти до конца II-го квартала

Ключевые участники ОПЕК+ продлят добровольные сокращения добычи нефти до конца второго квартала. По уровню дневной добычи, ограничения будут выглядеть так: Саудовская Аравия – 1 миллион баррелей в день, Россия, Ирак и ОАЭ – на 471 000, 220 000, 163 000 баррелей Отдельно, в начале года Москва добровольно недопоставила на рынок немного большую цифру –500 000 баррелей в день.