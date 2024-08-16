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Царьград

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"Долгожданные" удары возмездия за Курск в 13 млрд. Километровые столбы огня. Детонация: "Искандеры" и 50 дронов добили командиров Генштаба

"Долгожданные" удары возмездия за Курск в 13 млрд. Километровые столбы огня. Детонация: "Искандеры" и 50 дронов добили командиров Генштаба

"Долгожданные" удары возмездия за Курск. С вечера 15 августа по областям Украины понеслись рои наших дронов – мощные взрывы прозвучали в Сумах и Запорожье, а также в Киевской области.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Оставьте их без света,тепла и воды на всю зиму. Все декоммунизировать!!!! Покажите им,как жить без &quot;совка&quot;!💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍
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16 час.
NS
Natalia Semenuk
Мало дали! ПРОДОЛЖАТЬ !
Ответить
16 час.

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