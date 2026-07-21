В европейской стране анонсировали создание сильнейшей армии региона

В Греции планируют вывести национальную армию в число сильнейших военных сил в Европе. С таким заявлением выступил министр обороны Греции Никос Дендиас, его слова приводит издание Clash Report в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии