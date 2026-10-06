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Царьград

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ФСБ задержала жителя Тамбова за подготовку теракта по указу Киева

ФСБ задержала жителя Тамбова за подготовку теракта по указу Киева

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбова, планировавшего подрыв автомобилей работников оборонного предприятия.

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